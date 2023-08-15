Что находилось на месте взрыва в Махачкале

Что находилось на месте взрыва в Махачкале. Карта

На месте взрыва в Махачкале кроме автозаправки находились автосервис, кафе и молельная комната. АЗС находится около федерального шоссе Махачкала — Астрахань.

Взрыв в Махачкале произошел накануне, 14 августа, около 22.00 вечера. Сначала взрыв произошел на автомобильном сервисе, после этого огонь перекинулся на автозаправку и здания, которые стояли рядом. Также загорелись автомобили, которые стояли на стоянке рядом со зданиями.

Во время взрыва погибли 35 человек, пострадали 80. Из них 63 попали в больницы, 11 человек — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших и погибших есть дети.