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Путин поздравил Индию с Днем независимости

Президент Владимир Путин поздравил власти и народ Индии с Днем независимости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на праздновании Дня независимости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на праздновании Дня независимости (Фото: Altaf Hussain / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости Индии президента страны Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях», — говорится в поздравлении президента. Путин пожалал руководителям Индии «доброго здоровья и успехов», а всем гражданам Индии — «счастья и благополучия».

Путин также отметил, что Индия пользуется «заслуженным авторитетом» на мировой арене и «играет важную конструктивную роль в международных делах».

Индия отмечает День независимости 15 августа. Праздник отмечают с 1947 года, когда Индия обрела независимость от Великобритании.

С 22 по 24 августа Владимир Путин и Нарендра Моди примут участие в саммите БРИКС в ЮАР. Российский лидер единственный из пяти главных участников саммита будет участвовать в мероприятии не лично, а по видеосвязи.

Помимо БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), Россия и Индия сотрудничают в рамках ООН и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК). Индия также является главным покупателем российского оружия и ведет с Россией совместную разработку вооружений.

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Индия Владимир Путин Нарендра Моди День независимости