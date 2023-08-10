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Парламент не поддержал вотум недоверия премьеру Индии Моди

Парламент не поддержал вотум недоверия премьеру Индии Моди
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министру Индии Нарендре Моди удалось избежать вотума недоверия, инициированного 26 июля крупнейшей оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК). Вотум был преодолен большинством голосов, сообщило издание Times of India.

Причиной вотума недоверия со стороны оппозиции стало насилие в штате Манипур на границе с Мьянмой из-за разгоревшегося там в начале мая 2023 года межэтнического конфликта. ИНК обвинил Моди в замалчивании ситуации и хотел таким образом заставить премьер-министра высказаться. Вотум недоверия заранее был обречен на провал, так как партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) и ее союзники располагают подавляющим числом мест в парламенте.

Голосованию предшествовали двухдневные дебаты, которые начались во вторник. 10 августа с ответным словом выступил Моди. Премьер-министр заявил, что в Манипуре погибло много людей, а против женщин были совершены тяжкие преступления. «Я уверен, что скоро в Манипуре воцарится мир. Правительство работает над тем, чтобы обеспечить принятие строгих мер в отношении обвиняемых в преступлениях против женщин в Манипуре», — сказал Моди, выступая в нижней палате парламента.

Ситуация в Манипуре начала обостряться в мае, когда в штате появились разногласия между племенем мейтей, большинство которого составляют индуисты, и преимущественно христианскими племенами куки и нага (около 40% населения штата). Причиной послужило решение суда обязать власти Индии рассмотреть возможность дать племени мейтей статус официально признанной касты, что дало бы им ряд привилегий. Это вызвало протест со стороны куки. В Манипуре начались столкновения между представителями двух племен, которые сформировали военизированные отряды. На их подавление были направлены силы индийской армии.

Ситуация в Манипуре перешла с национального на международный уровень после того, как в интернете появились ролики, на которых двух женщин из племени куки голыми провели по улице. Предположительно, они также подверглись групповому насилию. Огласку инцидент получил в июле, но, скорее всего, он имел место ранее, в мае.

Теги
Индия Нарендра Моди вотум недоверия
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