Самолет Ил-76 от МЧС направился в Дагестан для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС

Самолет МЧС вылетел в Дагестан для эвакуации пострадавших при взрыве

Фото: МЧС России

Самолет Ил-76 МЧС России по поручению главы ведомства Александра Куренкова направился в Дагестан, чтобы эвакуировать пострадавших при взрыве на автозаправке, сообщается в телеграм-канале МЧС.

«На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России», — говорится в сообщении.

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Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Губернатор Дагестана Сергей Меликов утверждал, что сдетонировали емкости напротив заправки. Пожар потушили спустя четыре часа после взрыва.

В результате ЧП погибли 27 человек, пострадали еще 75. По словам первого замглавы российского Минздрава Виктора Фисенко, который прибыл на место происшествия, среди пострадавших десять человек находились в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Прокуратура Дагестана начала проверку. 15 августа объявили в регионе днем траура по погибшим.