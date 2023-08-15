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Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 25 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 25 человек, пострадали 66
Автозаправка на выезде из Махачкалы взорвалась вечером 14 августа. Губернатор называл причиной взрыва «детонацию емкостей» напротив АЗС. В результате инцидента погибли не менее 25 человек, в том числе трое детей
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Число погибших при взрыве на заправке «Нафта-24» на севере Махачкалы выросло до 25 человек, среди них трое детей, сообщили «Интерфаксу» в дагестанском Центре медицины катастроф.

В то же время прибывший в Дагестан первый замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко заявил, что количество пострадавших после взрыва на АЗС выросло до 66 человек, 10 из них — в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва.

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 25 человек
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Глава региона Сергей Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС. «Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал он.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего, а местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе. Меликов обещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Махачкала погибшие взрыв автозаправка Дагестан
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