Антонов обвинил США в желании затянуть конфликт на Украине

США все глубже погружаются в противостояние с Россией и рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал решение Белого дома предоставить Киеву очередной пакет военной помощи.

«Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев. Отправляет режиму [президента Украины Владимира] Зеленского новые партии оружия и денег. По сути, в администрации [США] так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо», — заявил Антонов.

По словам дипломата, украинские военные используют вооружение от США против мирных жителей и гражданских объектов.

Накануне Вашингтон объявил о выделении США нового пакета помощи на сумму около $200 млн. В него войдут боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник финансирования — средства по линии Presidential Drawdown Authority (PDA; президентские поручения по сокращению), «которые остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны», отмечает CNN. В Пентагоне ранее сообщали, что в рамках этой программы на помощь Украине осталось $6 млрд.

С начала российской военной операции США оказали Украине помощь на сумму свыше $43,7 млн, сообщило американское Минобороны. Киеву передали в том числе одну батарею Patriot, 38 HIMARS, более 10 тыс. ПТРК Javelin и 7 тыс. Tow и свыше 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне говорил, что Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом». Несмотря на это, Москва все равно добьется своих целей в ходе операции, заверил он. В январе он отмечал, что поставки вооружений говорят о «прямой вовлеченности» западных стран в конфликт.