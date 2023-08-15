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Глава Дагестана пообещал помощь семьям погибших при взрыве в Махачкале

Глава Дагестана Меликов: власти окажут помощь семьям погибших при взрыве на в Махачкале

Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале окажут всю необходимую помощь, заявил ТАСС глава Дагестана Сергей Меликов.

«Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая материальная и моральная помощь», — заверил Меликов.

По его словам, медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших. На место происшествия прибыли госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, а также мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

В результате взрыва пострадали 50 человек, погибли 12, в том числе двое детей, сообщал минздрав Дагестана. Лечение пострадавших взяла на контроль глава ведомства Татьяна Беляева. Для организации оказания помощи в Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» на территории Кумторкалинского района. Огонь перекинулся на АЗС с автосервиса. На заправке, по данным МЧС, взорвалась газовоздушная смесь, площадь пожара составила около 500 кв. м. Возгорание тушат более 20 пожарных машин.

Прокуратура начала проверку.

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