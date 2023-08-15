Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале выросло до 12 человек, пострадали еще 50

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12 человек

Автозаправка на выезде из Махачкалы взорвалась вечером 14 августа. Губернатор региона уточнил, что в результате происшествия погибли не менее 12 человек, еще 50 пострадали. Прокуратура начала проверку

Фото: МЧС России / ТАСС

В результате взрыва на автозаправке на севере Махачкалы 12 человек погибли и 50 пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дагестана Сергей Меликов.

«На 00:00, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 12 человек, 50 — пострадали. За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме», — написал он.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили РБК, что среди погибших двое детей. «Для организации оказания помощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале в Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко», — добавили там.

В МЧС в районе 00:45 заявили, что возгорание на заправке локализовано. По данным спасателей, в результате взрыва погибли 12, а пострадали 60 человек.

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Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. На месте происшествия работают сотрудники газовых служб, во избежание возгорания газоснабжение Кумторкалинского района прекращено.

Mash пишет, что в результате взрыва у ближайших к заправке домов выбило стекла. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего.