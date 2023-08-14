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Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до пяти

Губернатор Дагестана Меликов: при взрыве в Махачкале погибли пять человек

В результате взрыва на автозаправке у выезда из Махачкалы погибли пять человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дагестана Сергей Меликов. Еще 10 человек пострадали, заявил он.

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до пяти
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Управление МЧС по региону ранее заявляло о трех погибших.

Министерство сообщало, что изначально загорелось здание автосервиса (по данным МВД, там взорвались две цистерны) после чего огонь перекинулся на автозаправку «Нафта-24». Площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщали в ведомстве.

В мэрии Махачкалы сообщали о риске повторного взрыва на месте происшествия. Там призвали не ехать в район пожара, чтобы не мешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи.

Теги
взрыв автозаправка Махачкала Дагестан Сергей Меликов
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