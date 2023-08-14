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В результате взрыва в Махачкале погибли три человека
МЧС: в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли три человека
Три человека погибли и еще десять пострадали в результате взрыва на автозаправке на севере Махачкалы, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.
По данным министерства, изначально загорелось здание автосервиса, после чего огонь перекинулся на автозаправку «Нафта-24».
«[В настоящее время] площадь пожара составляет 500 м2. По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли», — говорится в сообщении.
На место выехало свыше двух десятков пожарных машин.
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