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В результате взрыва в Махачкале погибли три человека

МЧС: в результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли три человека

Три человека погибли и еще десять пострадали в результате взрыва на автозаправке на севере Махачкалы, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

По данным министерства, изначально загорелось здание автосервиса, после чего огонь перекинулся на автозаправку «Нафта-24».

«[В настоящее время] площадь пожара составляет 500 м2. По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли», — говорится в сообщении.

На место выехало свыше двух десятков пожарных машин.

Материал дополняется.

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Алиса Копчугова, Илья Пламенев Илья Пламенев
взрыв автозаправка Махачкала