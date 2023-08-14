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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о длившемся весь день обстреле приграничного района

Старовойт: Глушковский район Курской области весь день находился под обстрелом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Глушковский район Курской области в понедельник, 14 августа, находился под обстрелом весь день, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Прилеты зафиксированы в Теткино, Алексеевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены», — отметил глава области.

В результате обстрела селе Волфино было нарушено электроснабжение, электричество людям начали подавать от дизель-генератора.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Села Волфино и Алексеевка, а также поселок Теткино находятся примерно в 1 км от государственной границы. Все эти населенные пункты неоднократно подвергались обстрелам.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об ударах по населенным пунктам. Об обстреле Волфино Старовойт в последний раз сообщал накануне. Тогда пострадали три мирных жителя, один из снарядов попал в жилой дом. Об ударах по Алексеевке губернатор писал в феврале, Теткино подвергалось обстрелу 5 августа.

Старовойт сообщил о длившемся весь день обстреле приграничного района
Старовойт сообщил о длившемся весь день обстреле приграничного района

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Роман Старовойт Курская область обстрел
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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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