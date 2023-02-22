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Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов Курской области

Старовойт сообщил об обстреле Суджанского и Глушковского районов Курской области

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

Около 16 прилетов зафиксированы в Суджанском районе, еще не менее восьми — в поселке Теткино Глушковского района. Никто не пострадал, но в Теткино повреждения получили постройки сахарного завода. Там выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проем.

Ранее в среду под обстрел попали населенные пункты Белгородской области. В Шебекино три человека пострадали, их госпитализировали. Снаряды попали в торговый центр, он загорелся, но пожарные вскоре потушили здание. Позже обстрелу подверглось село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе, там пострадавших не было, но были повреждены три дома.

Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов Курской области
Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов Курской области

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Курская область Роман Старовойт обстрел
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