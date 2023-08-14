Роспотребнадзор отменил анкеты о COVID-19 для въезжающих из-за границы

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Заполнение анкеты о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа отменил Роспотребнадзор, следует из постановления ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

Анкеты о COVID-19 ввели с 1 августа 2020 года. Все россияне, которые прилетают в страну из-за рубежа, должны были заполнять анкеты на сайте госуслуг, а также сдать ПЦР-тест. Иностранных граждан также обязывали заполнить анкету.

Выборочное тестирование на COVID-19 будут проходить только те граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.

Во время первой волны коронавируса для всех въезжающих в Россию действовало правило, согласно которому они должны были проходить 14-дневный карантин. В середине июля 2020 года власти заменили эту меру на обязательную сдачу ПЦР-теста на COVID-19.

С июля 2022 года Россия отменила все ковид-ограничения при пересечении границ, однако для иностранцев (кроме граждан Белоруссии) сохранялось требование о сдаче ПЦР-теста при прибытии в страну воздушным транспортом.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19, в августе в организации сообщили о распространении нового варианта омикрон-штамма коронавируса EG.5 «Эрис». Единичные случаи заражения выявлены и в России.