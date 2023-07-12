МВД опровергло сговор следователя с адвокатом блогерши Лерчек

Сговор следовательницы с адвокатом Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о мошенничестве не соответствует действительности. Об этом сообщили в МВД.

Ранее телеграм-канал Mash утверждал, что следовательница и адвокат Лерчек Михаил Мушаилов сговорились проводить экспертизу в фирме, которая аффилирована с компанией адвоката Чекалиной. Mash утверждает, что следователя отстранили от этого дела.

Чекалину и ее адвоката обвиняют в фальсификации дела против ее бывшей стилистки Эльвиры Янковской о продаже поддельных вещей. Летом 2022 года Чекалина лично поручила своему адвокату инициировать уголовное преследование экс-сотрудницы. Мушаилов использовал для подлога жалобу от имени другой девушки, которая не была в курсе ситуации, писал Mash. По итогам проверки юристу вынесли дисциплинарное взыскание, однако статус адвоката он сохранил.

«ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

О том, что Чекалина и Мушаилов призывали подруг блогерши написать ложные заявления на Янковскую стало известно в ходе расследования дела по неуплате налогов в отношении самой Чекалиной и ее мужа Артема. В середине мая Савеловский суд арестовал в качестве обеспечительных мер более 311 млн руб., находящихся на банковских счетах супружеской пары.