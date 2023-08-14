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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об авиаударах по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны: российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ в ДНР
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Военная операция на Украине

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

Су-34 поразили управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора. Истребители также атаковали пункт временной дислокации, склад боеприпасов и два района сосредоточения вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и бронетехнику атакующих украинских подразделений в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного, уточнил начальник пресс-центра.

Одновременно с этим артиллерия группировки «Юг» уничтожила два 120 мм миномета ВСУ вблизи Верхнекаменского и Красногоровки.

Накануне российские военные нанесли удар по командному пункту 9-го армейского корпуса ВСУ близ города Орехова Запорожской области. Также был нанесен удар по пункту управления беспилотниками близ Первомайского в ДНР.

13 августа российские войска также отразили атаку ВСУ на запорожском направлении. Потери Украины составили более 40 военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

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Теги
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине Украина ДНР Су-34
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