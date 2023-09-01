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В российских школах ввели трудовое воспитание

В школах России появится трудовое воспитание
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российские школьники с начала учебного года будут заниматься трудовой деятельностью, которая теперь будет обязательной. Это следует из закона, который в конце июля был принят парламентом и подписан президентом России Владимиром Путиным.

Школьники обязаны заниматься общественно полезным трудом по поправкам в закон «Об образовании», говорится в законе. Это должно помочь сформировать у учащихся трудолюбие, чувство причастности и уважение к результатам труда, сообщается в тексте документа. В законе прописано, что школьники будут заниматься трудовой деятельностью «с учетом возрастных и психофизических особенностей».

Кроме того, из закона «Об образовании» был исключен запрет на привлечение школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей или законных представителей. Теперь учащихся разрешается привлекать к труду в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Пресс-служба Госдумы сообщала, что школьники будут заниматься таким трудом, как, например, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, оформление классов к праздникам, помощь в библиотеке или музее.

«Только ребенок, который умеет и любит трудиться, сможет во взрослой жизни состояться в профессии, в семье, в социуме», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

Идея вернуть трудовое воспитание в образовательную программу школьников появилась у депутатов в ноябре 2022 года во время «правительственного часа» с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

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Поправки в закон также вводят медали «За особые успехи в учении» I и II степеней для выпускников 11-х классов. Теперь школьники, получившие в аттестат не более двух четверок, смогут претендовать на знак отличия. Кроме того, по новому закону предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября 2024 года.

О планах вернуть серебряные медали для отличившихся выпускников заявлял в мае Сергей Кравцов. В июне он сообщил о намерении ведомства ввести школьникам новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», на котором они будут проходить расширенный курс начальной военной подготовки. Разработкой учебной программы будет заниматься группа специалистов, в числе которых представители МЧС и Минобороны.

Теги
школы трудовое воспитание образование Россия
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