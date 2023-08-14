Ли Шанфу (Фото: Britta Pedersen / Dpa / Global Look Press)

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа, сообщил директор информационного бюро ведомства У Цянь.

«По приглашению министра обороны России [Сергея] Шойгу и министра обороны Белоруссии [Виктора] Хренина, член Госсовета, министр обороны Ли Шанфу отправится в Россию для участия в 11-й Московской конференции по международной безопасности и посетит Белоруссию с 14 по 19 августа», — заявил У Цянь.

По словам представителя Минобороны, Ли Шанфу выступит с докладом на конференции и встретится с российским руководством. Во время визита в Белоруссию он проведет встречи и переговоры с военными руководителями, а также посетит белорусские воинские части.

3 июля Ли Шанфу встречался с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым в Пекине. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества, а Евменов подчеркнул важность практического взаимодействия между армиями двух стран, в том числе в области развития военного флота.

В прошлый раз министр обороны Китая посетил Россию в середине апреля. Тогда он заявил, что две страны связывают крепкие отношения, которые «превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран».

Как заявлял Шойгу, на 11-й конференции по международной безопасности главы и представители оборонных ведомств разных стран обменяются мнениями «по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях».

Программа на 15 августа включает пленарное заседание, связанное с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на котором может выступить Ли Шанфу.