Министр обороны Китая и главком ВМФ России встретились в Пекине

Ли Шанфу (Фото: Mark Cheong / The Straits Times / Global Look Press)

Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился в Пекине с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. Об этом сообщается на сайте китайского военного ведомства.

Ли Шанфу выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества. Евменов, в свою очередь, подчеркнул важность практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, в том числе в области развития военного флота.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин на встрече подчеркнул, что Россия и Китай не создают военного союза, а сотрудничество стран в военно-технической сфере он назвал прозрачным.

Спустя примерно месяц Ли Шанфу тоже посетил Россию. Во время визита министр заявил, что отношения Китая и России «вступили в новую эпоху».