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На верфи в Стамбуле произошел взрыв

На верфи с Стамбуле произошел взрыв в хранилище судовых отходов
Фото: Mehmet Cetin / Shutterstock
Фото: Mehmet Cetin / Shutterstock

На верфи в Стамбуле произошел взрыв, пишет Haberturk. Во время взрыва погиб один рабочий, еще один пострадал.

Взрыв произошел во время проведения работ в хранилище судовых отходов. Предварительной причиной называют взрыв газа. На место выезжали пожарные и спасатели.

Верфь находится в стамбульском районе Тузла.

В начале августа взрыв произошел на зерновом элеваторе в порту Дериндзе. Взрывом было уничтожено около 15 тыс. т зерна, что составляло 20% от запасов продовольствия, которые хранились в этом порту. Причиной взрыва назвали детонацию зерновой пыли.

Во время взрыва пострадали более десяти человек.

Теги
Стамбул Верфь взрыв
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