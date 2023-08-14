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На верфи в Стамбуле произошел взрыв
На верфи с Стамбуле произошел взрыв в хранилище судовых отходов
На верфи в Стамбуле произошел взрыв, пишет Haberturk. Во время взрыва погиб один рабочий, еще один пострадал.
Взрыв произошел во время проведения работ в хранилище судовых отходов. Предварительной причиной называют взрыв газа. На место выезжали пожарные и спасатели.
Верфь находится в стамбульском районе Тузла.
В начале августа взрыв произошел на зерновом элеваторе в порту Дериндзе. Взрывом было уничтожено около 15 тыс. т зерна, что составляло 20% от запасов продовольствия, которые хранились в этом порту. Причиной взрыва назвали детонацию зерновой пыли.
Во время взрыва пострадали более десяти человек.