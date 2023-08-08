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В Турции не исключили диверсию в качестве причины взрыва в порту

Зерновой совет Турции не исключил диверсию в качестве причины взрыва в порту Дериндже
В турецком порту накануне прогремел сильный взрыв, власти объяснили его детонацией зерновой пыли, которая легко воспламенима, а ее разрушительная сила превосходит динамит. Одна из версий — намеренная диверсия, но она маловероятна

Причиной взрыва в турецком порту Дериндже могла стать диверсия, однако такой сценарий сейчас считается маловероятным. Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, пишет CNN Türk.

«Это территория порта, и внутрь не может войти никто, кто не прошел проверку безопасности. Он не может войти, будь то государственный служащий, рабочий, или владелец бизнеса. Конечно, все вероятные причины будут проверены, но эта рассматривается как более слабая», — сказал Гюльдал.

В результате взрыва повреждены 13 элеваторов, общая вместимость которых — 95 тыс. тонн, в них находилось 75 тыс. тонн урожая пшеницы и ячменя, добавил он. Глава совета отметил, что произошедшее стало крупнейшим взрывом в истории Турции.

В Турции не исключили диверсию в качестве причины взрыва в порту
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Взрыв прогремел накануне, около 14:40 по местному времени (совпадает с мск) в момент погрузки пшеницы. Пострадали не менее 12 человек, четверых госпитализировали, сведений о погибших нет. Гюльдал вскоре после произошедшего назвал причиной взрыва детонацию зерновой пыли.

Зерновая пыль содержит мелкие части колосьев, сорных трав, зародышей зерна, соломы и чешуек оболочек, которые появляются при трении зерен друг о друга и об оборудование. Зерновая пыль легко воспламеняется при повышении температуры и при появлении даже малейшей искры. Это приводит к взрыву, за которым как правило следуют несколько других по цепочке, они происходят лаже в других помещениях и объектах, которые соединены технологическими коммуникациями. Чаще всего первичная детонация происходит в емкостях с зерном — силосах и бункерах. По разрушительной силе взрыв превосходит динамит, а в закрытом пространстве образует избыточное давление, способное разрушить сооружения из железобетона.

По словам свидетелей произошедшего, ударная волна была настолько велика, что ее ощутили в разных частях города, взрыв привел к образованию плотного столба дыма и пыли, которые окутали окрестности.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция взрыв диверсия
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