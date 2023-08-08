При взрыве в турецком порту было уничтожено 20% хранящегося там запаса зерна

Во время взрыва в Турции уничтожило 20% запасов зерна порта Дериндже

Фото: Burak Ceylan / Reuters

Около 15 тыс. т зерна было уничтожено во время взрыва в порту Дериндже в Турции, который прогремел накануне. Это составляет около 20% от запасов продовольствия, которые хранились в этом порту, сообщил Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В центре опровергли появившуюся в соцсетях информацию о повреждении 8 млн т зерна. «В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. т запасов. По предварительным данным, около 20% этих запасов повреждено», — говорится в сообщении центра.

Взрыв при погрузке зерна в порту турецкого города Дериндже произошел 8 августа. В результате произошедшего пострадали 12 человек, сообщало агентство IHA. Двое из них тяжело ранены.

Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал причиной взрыва детонацию зерновой пыли. Позже он допустил, что взрыв мог быть намеренной диверсией.

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