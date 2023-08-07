В Турции произошел взрыв на элеваторе при погрузке зерна

Взрыв произошел при погрузке зерна на судно в Дериндже. По данным властей, десять человек пострадали

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В Турции при погрузке зерна в порту в городе Дериндже произошел взрыв, сообщает CNN Turk. Взрыв прогремел в 14:40 по местному времени (совпадает с мск), когда на корабль грузили пшеницу. Элеватор, где произошло ЧП, принадлежит Турецкому зерновому совету (TMO).

Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно, на место выехали пожарные и сотрудники других служб.

Сначала агентство IHA сообщило, что пять человек пострадали в результате происшествия, такие же данные приводил телеканал CNN Turk. В то же время NTV сообщил о девяти пострадавших. Позднее Седдар Явуз, губернатор провинции Коджаэли, где расположен Дериндже, сообщил телеканалу A Haber, что в результате взрыва десять человек получили ранения, двое из них пострадали. По его словам, под завалами никого не осталось.

Мэр Дериндже Зеки Айгюн сообщил NTV, что причины взрыва предстоит установить. По его словам, пострадавшие получили легкие травмы. «Газ ли это, мы не знаем. Нижние части двух силосов были повреждены взрывом», — сказал он, пояснив, что точные причины инцидента установят специалисты.

Элеваторы ТМО находятся на удалении от той части порта, где стоят другие суда и хранятся контейнеры. Мэр города также сообщил в Twitter, что во время инцидента никто не погиб. Эксперты, опрошенные телеканалом, сообщили, что причиной взрыва на элеваторе могла стать скопившаяся зерновая пыль, которая при определенных условиях может стать взрывоопасной. Айгюн подчеркнул, что эксперты установят, была ли пыль причиной взрывов.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что взрыв не оказал влияния на состояние кораблей в порту, сообщало агентство Anadolu.