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Шойгу показали средства поражения для Су-57

Шойгу показали средства поражения для истребителя Су-57
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Военная операция на Украине
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57 (Фото: Leonid Faerberg / Global Look Press)

Министру обороны Сергею Шойгу доложили об эффективном применении истребителей Су-57 в зоне военной операции на Украине в рамках форума «Армия-2023».

«Самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность», — рассказал Шойгу летчик (цитата по ТАСС).

Также министру показали «новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57». Они могут «существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», — сказал журналистам представитель предприятия-разработчика.

4 августа представитель компании-разработчика «Вымпел» сообщил, что для истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский добавил, что «впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, которая предназначена для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете».

Помимо Су-57 Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты, представленные на форуме. По итогам осмотра министр заявил, что «должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения». В частности, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали Шойгу Су-30см2, Су-34, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В и беспилотники «Термит» и «Гром».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке. Как рассказал собеседник агентства «РИА Новости», на нем продемонстрируют трофейную технику НАТО, «захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине».

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Теги
Персоны
Сергей Шойгу «Армия» Минобороны Су-57
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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