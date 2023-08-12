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Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике

Шойгу прибыл на архипелаг Новая Земля и проверил российские войска в Арктике
Министр совершил облет над Центральным полигоном и посетил поселок Белушья Губа на архипелаге Новая Земля, говорится в сообщении Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу прилетел на архипелаг Новая Земля (входит в Архангельскую область) и проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщает Минобороны.

Глава ведомства проинспектировал организацию работы и выполнение задач спецподразделений и частей, в том числе готовность к охране и обороне особо важных объектов, отмечается в сообщении.

Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым также совершил облетов объектов Центрального полигона, где, как отмечает министерство, проводится подготовка и проведение испытаний вооружений и военной техники.

Центральный полигон был создан на Новой Земле в 1954 году для испытаний ядерного оружия мегатонного класса. Он занимает территорию 90,2 тыс. кв. км, из них более половины приходится на сушу. В советское время на Новой Земле провели 132 ядерных взрыва. Россия испытания ядерного оружия ни разу не проводила.

Кроме того, министр обороны побывал в поселке Белушья Губа (главный населенный пункт архипелага Новая Земля), где осмотрел социальную инфраструктуру. В поселке находится самая северная школа в России, она рассчитана на 250 учеников в одну смену. В прошлом году в Белушьей Губе построили детский сад. 

11 августа Северный флот начал учения в Арктике. Минобороны сообщает, что корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Александр Отраковский», а также спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов» вышли с базы в Североморске (Мурманская область) для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана.

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В ходе учений истребители МиГ-31 авиации Северного флота выполняют задачи по противовоздушной обороне, разведке и прикрытию войск и сил в Арктике. Экипажи совершают вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, указывает министерство.

В маневрах также участвуют специалисты радиотехнических войск, которые ведут мониторинг воздушного пространства и выполняют другие задачи.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сергей Шойгу Минобороны Арктика
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