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Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет и пусковых установок

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет и пусковых установок
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Pyeongyang Press Corps / Pool / Getty Images)

Северокорейский лидер Ким Чен ЫН распорядился увеличить выпуск тактических ракет и пусковых установок к ним, чтобы повысить уровень оснащения ими фронтовых частей, передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ким Чен Ын посетил завод по производству тактических ракет, который, как передает агентство, отвечает за «ускорение военных приготовлений армии страны» и поставил задачу увеличить их производство. Он также посетил заводы по производству пусковых установок для тактических ракет, и предприятия по выпуску боевых бронемашин и комплексов реактивной артиллерии. Им также поставлена задача увеличить объемы производства.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что армия должна обеспечить военную мощь и готовность вести любую войну в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения на нас непременно разгромить врагов», — говорится в сообщении.

Как уточнил Reuters, Южная Корея и США в конце августа проведут учения по улучшению реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

КНДР неоднократно называла учения, которые Вашингтон и Сеул проводят возле Корейского полуострова, «репетицией ядерной войны» и провокацией против КНДР.

В июле КНДР осуществила запуск ракеты, по предварительным данным — баллистической. Она могла упасть в российской исключительной экономической зоне, сообщали в МИДе.

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Теги
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