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МИД и Минобороны изучат данные об упавшей у берегов России ракете КНДР
МИД: власти проверят сообщения о падении ракеты КНДР в российской экономической зоне
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД и Минобороны России исследуют данные о возможном падении ракеты КНДР в российской исключительной экономической зоне (РЭЗ), но на данный момент подтверждающих это сведений нет. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Насколько мне известно, мои коллеги с Минобороны продолжают это исследовать, но пока четких данных о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — заявил он.
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