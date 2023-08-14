Летящий на Луну космический корабль России скорректировал траекторию

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» (Фото: Наталья Бережная / Роскосмос Медиа / ТАСС)

Космический корабль «Луна-25» второй раз скорректировал траекторию полета. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

«Двигательная установка станции включилась в 6:40 мск и проработала 24,3 секунды», — сообщили в госкорпорации. Там указали, что системы корабля «функционируют штатно», а «связь со станцией устойчивая».

Первую коррекцию траектории полета «Луна-25» провела 12 августа. Тогда двигатель включали на 46 секунд. Планом полета предусмотрены две коррекции траектории.

Ракету с космическим аппаратом запустили 11 августа — «Союз-2.1б» вывел его на околоземную орбиту. Корабль запускали с космодрома Восточный в Амурской области.

Корабль должен к 20-м числам августа долететь до Луны. На 21–24 августа запланирована посадка спускаемого модуля на поверхность спутника Земли. Основной район приземления — область Южного полюса Луны к северу от кратера Богуславского.

У аппарата несколько целей: первая — отработка технологии посадки на Луне. Посадочный модуль также должен провести несколько исследований, в том числе поискать следы воды на Луне. Если ее удастся найти, то во время последующих полетов на спутник Земли можно будет использовать эти запасы.

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