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Миссия «Луна-25» ,  
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Летящий на Луну космический корабль России скорректировал траекторию

Космический корабль «Луна-25» второй раз скорректировал траекторию
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Старт ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1б&raquo; со станцией &laquo;Луна-25&raquo;
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» (Фото: Наталья Бережная / Роскосмос Медиа / ТАСС)

Космический корабль «Луна-25» второй раз скорректировал траекторию полета. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

«Двигательная установка станции включилась в 6:40 мск и проработала 24,3 секунды», — сообщили в госкорпорации. Там указали, что системы корабля «функционируют штатно», а «связь со станцией устойчивая».

Первую коррекцию траектории полета «Луна-25» провела 12 августа. Тогда двигатель включали на 46 секунд. Планом полета предусмотрены две коррекции траектории.

Ракету с космическим аппаратом запустили 11 августа — «Союз-2.1б» вывел его на околоземную орбиту. Корабль запускали с космодрома Восточный в Амурской области.

Корабль должен к 20-м числам августа долететь до Луны. На 21–24 августа запланирована посадка спускаемого модуля на поверхность спутника Земли. Основной район приземления — область Южного полюса Луны к северу от кратера Богуславского.

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У аппарата несколько целей: первая — отработка технологии посадки на Луне. Посадочный модуль также должен провести несколько исследований, в том числе поискать следы воды на Луне. Если ее удастся найти, то во время последующих полетов на спутник Земли можно будет использовать эти запасы.

Летящий на Луну космический корабль России скорректировал траекторию
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Теги
Луна-25 Луна космический корабль Россия космос полеты
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