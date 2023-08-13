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Миссия «Луна-25» ,  
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На станции «Луна-25» включили первые научные приборы

«Роскосмос»: на российской станции «Луна-25» включили первые научные приборы
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Миссия «Луна-25»

На российской автоматической станции «Луна-25», которая движется к спутнику Земли, включили первые научные приборы. Об этом объявила пресс-служба «Роскосмоса».

Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного ИКИ РАН (Институт космических исследований РАН. — РБК) в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», — сказано в сообщении.

Ученые уже получили первые данные измерений, которые сделали приборы в ходе полета, и приступили к их обработке, уточнили в госкорпорации.

Станция «Луна-25» оснащена несколькими видами приборов:

  • Лунным манипуляторным комплексом (ЛМК), который необходим для раскопок реголита (поверхностный слой лунного грунта) и взятия его образцов.
  • Лазерным масс-анализатором ЛАЗМА-ЛР, созданным для элементного и изотопного анализа реголита.
  • Лунным инфракрасным спектрометром с телевизионной камерой (ЛИС-ТВ РПМ) для отслеживания рабочего поля манипулятора. С его помощью можно заглянуть в раскопанное ЛМК пространство.
  • Активным детектором радиации от нейтронов (АДРОН-ЛР). Это прибор для мониторинга и изучения распределения льда на Луне, а также дистанционного анализа местности на его наличие.
  • Панорамным ионным энерго-масс-спектрометром АРИЕС-Л для регистрации ионов в диапазоне энергий от 10 эВ (электронвольт) до 5 кэВ (килоэлектронвольт) и нейтральных частиц лунной экзосферы (в случае Луны, речь идет о всей атмосфере). Прибор будет изучать состоящую экзосферу Луны, состоящую из ионов и нейтральных атомов.
  • Прибором пылевого мониторинга (ПмЛ) для измерения потоков и основных параметров частиц лунных пылинок.

Какие конкретно из этих приборов уже включили, в пресс-службе «Роскосмоса» не уточнили.

Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году.

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Теги
Луна-25 космические исследования Роскосмос
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