На станции «Луна-25» включили первые научные приборы

На российской автоматической станции «Луна-25», которая движется к спутнику Земли, включили первые научные приборы. Об этом объявила пресс-служба «Роскосмоса».

Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного ИКИ РАН (Институт космических исследований РАН. — РБК) в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», — сказано в сообщении.

Ученые уже получили первые данные измерений, которые сделали приборы в ходе полета, и приступили к их обработке, уточнили в госкорпорации.

Станция «Луна-25» оснащена несколькими видами приборов: Лунным манипуляторным комплексом (ЛМК), который необходим для раскопок реголита (поверхностный слой лунного грунта) и взятия его образцов.

Лазерным масс-анализатором ЛАЗМА-ЛР, созданным для элементного и изотопного анализа реголита.

Лунным инфракрасным спектрометром с телевизионной камерой (ЛИС-ТВ РПМ) для отслеживания рабочего поля манипулятора. С его помощью можно заглянуть в раскопанное ЛМК пространство.

Активным детектором радиации от нейтронов (АДРОН-ЛР). Это прибор для мониторинга и изучения распределения льда на Луне, а также дистанционного анализа местности на его наличие.

Панорамным ионным энерго-масс-спектрометром АРИЕС-Л для регистрации ионов в диапазоне энергий от 10 эВ (электронвольт) до 5 кэВ (килоэлектронвольт) и нейтральных частиц лунной экзосферы (в случае Луны, речь идет о всей атмосфере). Прибор будет изучать состоящую экзосферу Луны, состоящую из ионов и нейтральных атомов.

Прибором пылевого мониторинга (ПмЛ) для измерения потоков и основных параметров частиц лунных пылинок.

Какие конкретно из этих приборов уже включили, в пресс-службе «Роскосмоса» не уточнили.

Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году.