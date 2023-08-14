Российское МВД объявило в розыск трех украинских генералов

Три украинских генерала объявлены в розыск за обстрелы Донбасса

МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех украинских генералов, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Это следует из базы данных ведомства.

Среди объявленных в розыск замглавнокомандующего Вооруженных сил Украины Евгений Мойсюк. По какой именно статье ведется розыск, не указывается.

Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

В конце июля СК заочно предъявил обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями, которые обстреливали населенные пункты ДНР. По данным ведомства, в результате обстрелов погибли более 100 человек.

Ранее МВД объявило в розыск экс-главу Минобороны Украины Андрея Загороднюка. СК отметил, что Загороднюк и другие высокопоставленные украинские военные в 2016, 2019 и 2020 годах командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. Жертвами обстрелов стали 27 мирных жителей, отмечали в ведомстве.