Безос создаст фонд для ликвидации последствий лесных пожаров на Гавайях

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес пожертвуют $100 млн для помощи в ликвидации последствий лесных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Об этом Санчес написала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«Джефф и я создаем фонд Мауи и выделяем туда $100 млн, чтобы помочь острову Мауи встать на ноги», — написала Санчес, отметив, что последствия пожара разбили ей и Безосу сердце.

Лесные пожары бушуют на Гавайях с 8 августа. Их причиной стали засуха и ураганный ветер. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», говорил мэр округа Ричард Биссен. С острова Мауи эвакуировали 14 тыс. человек.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет. По данным на 13 августа, погибли 89 человек. Количество погибших увеличивается по мере нахождения тел. Как передает агентство Reuter, пожар унес больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США с 1918 года, когда в Миннесоте и Висконсине погибли 453 человека. Катастрофа также стала самым страшным стихийным бедствием на Гавайях в истории, превзойдя по количеству жертв цунами в 1960 году, во время которого погиб 61 человек.