branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Минпромторг оценил идею указывать стоимость товара за 1 кг и литр Бизнес, 01:19
Безос создаст фонд для ликвидации последствий лесных пожаров на Гавайях Общество, 01:02
На сколько может восстановиться экспорт газа из России. Инфографика Экономика, 01:00
«Известия» узнали о деле из-за продажи россиянок в секс-рабство в Бахрейн Общество, 00:52
Минобороны Франции завершило обучение 6 тыс. солдат ВСУ Политика, 00:35
В Дагестане перекрыли трассу из-за отключений воды Политика, 00:22
Россия и Белоруссия приступили к совместной разработке самолета Экономика, 00:05
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты назвали мегаполисы с наибольшей долей нераспроданных новостроек Недвижимость, 00:02
Первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавит судостроительную корпорацию Бизнес, 00:00
Тяжелый график «Спартака» и угрозы Дзюбы. Главные скандалы тура РПЛ Спорт, 00:00
Вильфанд предупредил о повышении давления в Москве на следующей неделе Общество, 13 авг, 23:22
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 13 авг, 23:00
В Раде предложили не делать языковых послаблений для русскоговорящих Политика, 13 авг, 22:55
В Чехии обнаружили 646 кг кокаина в бананах Общество, 13 авг, 22:52
Общество ,  
0 

Безос создаст фонд для ликвидации последствий лесных пожаров на Гавайях

Основатель Amazon Безос создаст фонд для ликвидации последствий лесных пожаров на Гавайях
Amazon AMZN $138,5 -0,9% Купить

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес пожертвуют $100 млн для помощи в ликвидации последствий лесных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Об этом Санчес написала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«Джефф и я создаем фонд Мауи и выделяем туда $100 млн, чтобы помочь острову Мауи встать на ноги», — написала Санчес, отметив, что последствия пожара разбили ей и Безосу сердце.

Лесные пожары бушуют на Гавайях с 8 августа. Их причиной стали засуха и ураганный ветер. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», говорил мэр округа Ричард Биссен. С острова Мауи эвакуировали 14 тыс. человек.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет. По данным на 13 августа, погибли 89 человек. Количество погибших увеличивается по мере нахождения тел. Как передает агентство Reuter, пожар унес больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США с 1918 года, когда в Миннесоте и Висконсине погибли 453 человека. Катастрофа также стала самым страшным стихийным бедствием на Гавайях в истории, превзойдя по количеству жертв цунами в 1960 году, во время которого погиб 61 человек.

Теги
лесные пожары Гавайи Джефф Безос Amazon благотворительность
Материалы по теме
Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет
Общество
Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях выросло до 80
Общество
Число жертв в результате пожаров на Гавайях выросло до 67
Общество