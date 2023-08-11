Пушилин назвал безуспешными попытки ВСУ закрепиться в поселке Урожайном

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Украинские силы продолжают безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Урожайное, их атаки отражены российскими военными, заявил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил России уничтожили противника», — сказал Пушилин.

Он отметил, что попытки Украины укрепить позиции продолжаются, по его словам, украинская техника до сих пор стоит на окраинах поселка.

Накануне Пушилин сообщал, что ВСУ закрепились на севере поселка Урожайное, но с потерями отступили. Минобороны сообщало об отражении атак украинской стороны на Урожайное 8 августа.

С начала июня Россия сообщает о срыве попыток контрнаступления Украины. В Киеве признавали, что оно идет медленнее, чем планировали. Президент страны Владимир Зеленский связал это с тем, что большая часть территорий на пути заминирована.