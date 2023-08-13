branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
В «Динамо» сообщили, что Захарян улетит в Испанию на медосмотр Спорт, 17:40
Великобритания предупредила туристов о возросшей угрозе терактов в Швеции Политика, 17:36
Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России Общество, 17:25
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Макгрегор анонсировал три боя в UFC Спорт, 17:19
Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли Политика, 16:58
«Динамо» победило «Балтику» благодаря дебютному голу Бессмертного Спорт, 16:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украинские власти эвакуировали из Купянского района более 200 человек Политика, 16:52
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 16:45
Трамп оценил шансы обойти Байдена на выборах Политика, 16:37
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Политика, 16:25
На станции «Луна-25» включили первые научные приборы Технологии и медиа, 16:03
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Три человека пострадали при обстреле приграничного села в Курской области Политика, 15:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Но вскоре после этого движение возобновили.

К 16:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 265 транспортных средств, время ожидания — около часа. Со стороны Керчи на тот момент в очереди стояли 115 автомобилей.

Накануне, 12 августа, движение по мосту перекрывали дважды. Власти после этого сообщили о двух атаках украинской стороны. Во время обеих атак вокруг моста создавали дымовую завесу. Направлявшиеся к переправе ракеты были сбиты, она не повреждена.

МИД России осуждал попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа». В ведомстве отметили, что таким образом Украина «пытается отыграться» ввиду невозможности «изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения», даже несмотря на помощь Запада.

Читайте на РБК Pro
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Шут или мудрец: как создать яркий характер бренда
Стоит ли покупать акции компании. Разбираем на примере Сбербанка
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Теги
Крымский мост ограничение автомобильного движения крымские татары
Материалы по теме
МИД пообещал не оставить без ответа удары по Крымскому мосту
Политика
В районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не пострадал
Политика
Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту
Политика