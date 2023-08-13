Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Но вскоре после этого движение возобновили.

К 16:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 265 транспортных средств, время ожидания — около часа. Со стороны Керчи на тот момент в очереди стояли 115 автомобилей.

Накануне, 12 августа, движение по мосту перекрывали дважды. Власти после этого сообщили о двух атаках украинской стороны. Во время обеих атак вокруг моста создавали дымовую завесу. Направлявшиеся к переправе ракеты были сбиты, она не повреждена.

МИД России осуждал попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа». В ведомстве отметили, что таким образом Украина «пытается отыграться» ввиду невозможности «изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения», даже несмотря на помощь Запада.