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В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Вступило в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне.

В обновленный перечень вошли дополнительные лекарственные формы четырех медикаментов. Речь идет о препаратах глекапревир + пибрентасвир, сапроптерин, просидол и иммунодепрессанте пирфенидон.

Новая лекарственная форма — покрытые оболочкой гранулы — добавлена для препарата глекапревир + пибрентасвир, который применяется для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей с фенилкетонурией (заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот), в перечень включены диспергируемые таблетки.

Для обезболивающего препарата просидол добавили форму подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Всего в перечне жизненно важных лекарств более 800 медикаментов. Цены на препараты из этого перечня регулируются государством.

В начале июня правительство продлило упрощенный ввоз в страну лекарств, которые не производятся в России. Решение будет действовать до конца 2024 года и «поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций». Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора и других ведомств.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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