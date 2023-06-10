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Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов

Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно важных препаратов
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов новыми лекарственными формами, говорится на сайте правительства.

«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов», — сообщили в правительстве. Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавили гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

В качестве новой лекарственной формы для препарата сапроптерин добавили диспергируемые таблетки. Препарат назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавили форму подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Всего в перечне жизненно важных лекарств более 800 медикаментов, говорится в сообщении правительства. Цены на медикаменты из этого перечня регулируются государством.

5 июня правительство продлило упрощенный ввоз лекарств, которые не производятся в России, в страну. Решение будет действовать до конца 2024 года и «поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», говорилось в сообщении на сайте правительства. Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минфина, Федеральной таможенной службы и других ведомств.

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Теги
Персоны
Михаил Мишустин правительство кабмин лекарства жизненно необходимые препараты
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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