Глава МЧС Куренков направил в Приморье опергруппу для ликвидации последстйи наводнений

МЧС направила в Приморье группу для ликвидации последствий наводнений

Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата министерства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий наводнений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы поликвидации последствий наводнений», — говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.

Приморский край накрыли сильные затяжные дожди и тайфун «Ханун». В крае размыло дороги, в реках поднялся уровень воды. Только в городском округе Спасск-Дальний затоплено 2584 частных дома. В Уссурийске частично разрушилась дамба в микрорайоне «Семь ветров», в связи с чем подтоплены оказались семь многоквартирных домов и один детский сад.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 15 муниципалитетах края. Власти развернули по всему региону более 60 пунктов временного размещения вместимостью 7,5 тыс. человек. Туда уже приехали 612 человек.

В результате наводнений погибли три человека: одна женщина утонула, двоих детей затянуло в водопропускную трубу.