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Море во дворе, водопад на дороге: последствия тайфуна в Приморье

Появились кадры с последствиями тайфуна в Приморском крае

Море во дворе, водопад на дороге: последствия тайфуна в Приморье
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В Приморском крае из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся до критических отметок — нормальные показатели превышены в 1,6–3,8 раза. За последние сутки в крае выпало от 18 до 48 мм осадков. В частности, сильно затоплен оказался Уссурийск — в городе за несколько часов выпало 110 мм осадков, на нескольких трассах закрыли движение автомобилей. Власти развернули в городе пункт временного размещения для жителей затопленных домов. Известно о погибшей женщине — она утонула, пишет PrimaMedia. Из-за дождей также перекрыли федеральную трассу, которая ведет к пункту пропуска на границе с Китаем.

Теги
Приморский край тайфун Погода дожди
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