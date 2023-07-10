В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Мобильное приложение Райффайзенбанка работает со сбоями, убедился РБК. При попытке ввести пароль для входа приложение закрывается.
Некоторые пользователи при попытке входа видят сообщение: «Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее».
«В настоящий момент наблюдаются сложности с авторизацией в приложениях Райффайзен Онлайн и Райффайзен Инвестиции. Мы уже работаем над решением», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Австрийская материнская компания Raiffeisen Bank International в качестве одного из сценариев рассматривает продажу российского бизнеса, но, как писал Reuters в начале июля, пока откладывает эти планы, поскольку Вена не спешит разрывать давние связи с Москвой.
По данным одного из источников агентства, российские власти дали понять Raiffesen, что не хотели бы ее ухода, так как этот банк позволяет проводить международные платежи.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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