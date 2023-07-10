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В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой

Клиенты Райффайзенбанка пожаловались на сбой при попытке войти в мобильное приложение
Пользователи испытывают трудности со входом в приложение. В банке говорят, что делают все, чтобы как можно быстрее восстановить работу
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Мобильное приложение Райффайзенбанка работает со сбоями, убедился РБК. При попытке ввести пароль для входа приложение закрывается.

Некоторые пользователи при попытке входа видят сообщение: «Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее».

«В настоящий момент наблюдаются сложности с авторизацией в приложениях Райффайзен Онлайн и Райффайзен Инвестиции. Мы уже работаем над решением», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Австрийская материнская компания Raiffeisen Bank International в качестве одного из сценариев рассматривает продажу российского бизнеса, но, как писал Reuters в начале июля, пока откладывает эти планы, поскольку Вена не спешит разрывать давние связи с Москвой.

По данным одного из источников агентства, российские власти дали понять Raiffesen, что не хотели бы ее ухода, так как этот банк позволяет проводить международные платежи.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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