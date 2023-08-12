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Эйфелеву башню эвакуировали на два часа из-за сообщений о бомбе

Три этажа Эйфелевой башни эвакуировали после сообщений о бомбе
Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС

Эйфелеву башню в Париже эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва, передает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

На место выехала группа саперов для поиска взрывчатки. Представитель компании Sete, которая управляет башней, сообщил AFP, что силы полиции и саперы оперативно прибыли на место происшествия. Осмотр и поиск заняли почти два часа и коснулись трех этажей башни.

Опасных предметов силовики не нашли, и Эйфелеву башню вновь открыли для посетителей.

В последний раз башню эвакуировали на два часа в 2020-м. Неизвестный позвонил в полицию, выкрикнул «Аллах Акбар» и заявил, что собирается «все взорвать на Эйфелевой башне».

В 2019 году туристов, посещавших Эйфелеву башню, эвакуировали из-за попытки мужчины забраться на строение. После этого достопримечательность ненадолго закрыли для посещения. Мужчина был с ножом, его удалось задержать и обезвредить.

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Эйфелева башня Франция эвакуация
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