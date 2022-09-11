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Власти предложат сократить время подсветки Эйфелевой башни для экономии

Парижская мэрия подготовила план экономии электроэнергии на период зимы, предусматривающий сокращение времени подсветки Эйфелевой башни, пишет газета Le Journal du dimanche со ссылкой на проект документа.

Ожидается, что глава городской администрации Анн Идальго представит проект 13 сентября, отмечает издание. Сейчас подсветку на башне выключают в 01:00 (02:00 мск). Зимой городская администрация предлагает гасить ее в 23:45 (00:45 мск), когда достопримечательность покидают последние посетители.

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Согласно информации на сайте башни, она открыта для посещения с 9:30 до 22:45 по местному времени с 1 сентября. Последних посетителей выводят с башни через час после закрытия.

«Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов», — сказал газете председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен. По его словам экономия энергии «не будет феноменальной». Однако, за счет этого символичного шага, администрация башни хочет подать пример другим потребителям, пояснил он.

На сайте башни указано, что она оснащена 336 прожекторами с оранжево-желтыми натриевыми лампами высокого давления. Они подсвечивают монумент ночью. Однако доля затрат на ночную подсветку составляет лишь 4% от ежегодного счета за электроэнергию, который оплачивает администрация. При этом мерцающие каждый час лампочки потребляют лишь 8,8 МВт∙ч ежегодно, что «равносильно потреблению электричества в средней студии площадью 30 кв. м с двумя жильцами», говорится на той же странице. Это примерно 0,4% энергопотребления башни за год.

В странах Европы, где около 20% электроэнергии вырабатывают газовые электростанции, существенно выросла стоимость электричества на фоне проблем с газовыми поставками из России. К началу сентября биржевая стоимость фьючерса достигала $2900 за 1 тыс. куб. м. Позднее цена скорректировалась.

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В середине июля отключать подсветку Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената) после полуночи ради экономии электричества предлагала бургомистр (мэр) Берлина Франциска Гиффей.

Теги
Эйфелева башня подсветка электроэнергия экономия
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