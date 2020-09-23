Посетителей и персонал Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

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В Париже из-за поступивших в полицию сообщений о бомбе эвакуировали посетителей и работников Эйфелевой башни. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Телеканал передает, что полиция оцепила улицы вокруг башни, движение по ним перекрыто.

Информацию об эвакуации также подтвердили изданию Le Parisien в компании по эксплуатации Эйфелевой башни (Sete).

Как пишет Le Parisien, анонимный телефонный звонок с сообщением о заложенной бомбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени (12:00 мск).

«Достопримечательность эвакуировали с полудня, сейчас на месте проводятся проверки», — сообщили в Sete.