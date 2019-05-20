Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее

Туристов, посещавших Эйфелеву башню, эвакуировали из-за попытки мужчины забраться на строение, сообщает телеканал BFM TV. Достопримечательность временно закрыли для посещения, говорится на ее официальной странице в Twitter.

Как передает слова представителя экстренных служб Le Figaro, поднимавшегося на башню уже остановили. На место прибыли полиция и пожарные. Сколько туристов при этом пришлось эвакуировать не сообщается.

По словам полицейских, причины, по которым мужчина решил взобраться на башню, выясняются. Как долго достопримечательность будет закрыта, пока неизвестно.