Общество , 18:04
0
Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее
Туристов, посещавших Эйфелеву башню, эвакуировали из-за попытки мужчины забраться на строение, сообщает телеканал BFM TV. Достопримечательность временно закрыли для посещения, говорится на ее официальной странице в Twitter.
Как передает слова представителя экстренных служб Le Figaro, поднимавшегося на башню уже остановили. На место прибыли полиция и пожарные. Сколько туристов при этом пришлось эвакуировать не сообщается.
По словам полицейских, причины, по которым мужчина решил взобраться на башню, выясняются. Как долго достопримечательность будет закрыта, пока неизвестно.