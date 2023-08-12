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В Приморье из-за ливней затопило более 60 населенных пунктов

Паводок в Приморском крае затопил 65 населенных пунктов, повреждены почти 2 тыс. участков
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

65 населенных пунктов в Приморье оказались подтоплены из-за ливней и паводка. Об этом сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

«Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1983 приусадебных участков», — говорится в сообщении властей. В администрации уточнили, что в Уссурийске и Спасске-Дальнем сохраняется тяжелая обстановка.

В Приморье из-за ливней затопило более 60 населенных пунктов
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В Уссурийске частично разрушилась дамба в микрорайоне «Семь ветров», в связи с чем подтоплены оказались семь многоквартирных домов и один детский сад. В Спасске-Дальнем подтоплены 120 частных домов. В сумме из обоих городов эвакуировали более 500 человек.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 15 муниципалитетах Приморского края. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек, добавили в администрации Приморья.

Из-за сильных дождей в Приморском крае уровень воды в реках поднялся до критических отметок. Власти развернули по всему региону более 60 пунктов временного размещения вместимостью 7,5 тыс. человек. Погибла одна женщина и два ребенка.

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