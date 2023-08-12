Антонов заявил, что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями

США не смогли обрушить экономику России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Сообщение опубликовано в телеграм-канале посольства.

Антонов назвал санкции против основателей «Альфа-Групп» и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попыткой американских властей «сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома».

По его словам, «даже местным русофобам предельно ясно», что обрушить российскую экономику и «подорвать технологический суверенитет России» не удалось. «Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал Антонов.

«Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — заключил посол.

11 августа управление по контролю за иностранными активами Минфина США расширило санкционный список против россиян и российских организаций

Под ограничения попали:

Петр Авен, акционер Альфа-банка и бывший член его совета директоров;

Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп», акционер Альфа-банка и бывший член его совета директоров;

Герман Хан, сооснователь «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка;

Алексей Кузьмичев, сооснователь «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка;

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — объединение попало в санкционные списки впервые.

После начала военной операции на Украине западные страны усилили санкции против России, которые коснулись банковского сектора, госдолга, сферы энергетики и других отраслей. Москва неоднократно называла санкции незаконными.



При этом президент России Владимир Путин говорил, что экономика демонстрирует рост, но позитивная динамика не повод расслабляться, поскольку антироссийские санкции могут негативно сказаться в среднесрочной перспективе.