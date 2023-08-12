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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 118 снарядов за сутки

СЦКК: ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов за сутки
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Военная операция на Украине

ВСУ выпустили 118 единиц различных боеприпасов за сутки, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Среди них — кассетные снаряды из артиллерии 155 мм.

Под обстрел попали четыре района ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы).

В Петровской районе Донецка три человека получили ранения. Помимо этого, повреждены 12 жилых домостроений в том же районе и в Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

11 августа врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что США скрывают от мира применение кассетных боеприпасов против мирных городов республики.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают множество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться спустя долгое время после применения.

США, Россия и Украина не участвуют в Конвенции по кассетным боеприпасам — международном договоре, который запрещает использование, передачу и накопление таких снарядов.

«Пресс-секретарь Пентагона, говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что ВФУ «применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали». При этом «надлежащий образ» от мирового сообщества предпочли скрыть», — написал он в телеграм-канале. Пушилин отметил, что «снаряды кассетного типа запрещены международной конвенцией в принципе, а не за исключением случаев применения «надлежащим образом». «Не думаю, что пресс-секретарь Пентагона об этом не знает», — добавил глава ДНР.

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О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Президент США Джо Байден отмечал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами. Киев заверял Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использоваться лишь «в надлежащих местах» вне населенных пунктов. Об этих же гарантиях со стороны Украины говорили в Белом доме.

Россия осудила передачу кассетных боеприпасов Украине. Москва воздерживается от применения этого вида вооружений в боевых действиях, но, как говорил министр обороны Сергей Шойгу, будет вынуждена пойти на аналогичные меры.

Теги
ДНР Денис Пушилин кассетные боеприпасы Украина
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