Минобороны: артиллеристы нанесли удар по пункту управления дронами под Пречистовкой в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар по пункту управления украинскими дронами в районе Пречистовски в ДНР, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — заявил Чехов. По его словам, украинские военные понесли потери и вследствие этого отступили.

Помимо этого, с помощью зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» были сбиты два беспилотника самолетного типа «Фурия» и «Валькирия», добавил Чехов.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Он добавил, что истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенного пункта Серебрянка и Ивановского.

10 августа Минобороны сообщило, что российские подразделения улучшили положения своих передовых позиций на купянском направлении. За сутки группировка «Запад» отразила семь контратак механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.