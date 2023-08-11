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Война санкций ,  
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Альфа-банк отверг влияние новых санкций США на его деятельность

Альфа-банк: новые санкции США против акционеров «Альфа-Групп» не повлияют на деятельность
Сюжет
Война санкций
Альфа-банк RU000A0ZYGB6 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Новые санкции США, введенные против акционеров «Альфа-Групп», не повлияли на деятельность Альфа-банка. Так ответил представитель банка на запрос РБК.

«Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет», — заверил собеседник РБК.

О новых санкциях против России управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило 11 августа 2023 года.

Из акционеров и основателей Альфа-банка под них подпали:

  • Петр Авен, акционер Альфа-банка и бывший член его совета директоров;
  • Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп», акционер Альфа-банка и бывший член его совета директоров;
  • Герман Хан, сооснователь «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка;
  • Алексей Кузьмичев, сооснователь «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка.

Ранее Авен, Фридман и Хан были внесены в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады. Кузьмичев попал только под санкции Евросоюза.

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Авен и Фридман после этого покинули совет директоров Альфа-банка и объявили о планах выйти из состава акционеров, Хан и Кузьмичев избавились от акций банка.

При этом Фридман и Авен обратились в суд, чтобы оспорить введение против них европейских санкций. Защита Фридама на слушаниях заявила, что жизнь бизнесмена после внесения в санкционный список «была разрушена». Адвокаты отвергли обвинения в том, что Фридман является «пособником» властей России и поддержал военную операцию на Украине.

Теги
Альфа-Банк санкции против России США
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