Альфа-банк отверг влияние новых санкций США на его деятельность
Новые санкции США, введенные против акционеров «Альфа-Групп», не повлияли на деятельность Альфа-банка. Так ответил представитель банка на запрос РБК.
«Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет», — заверил собеседник РБК.
О новых санкциях против России управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило 11 августа 2023 года.
Из акционеров и основателей Альфа-банка под них подпали:
- Петр Авен, акционер Альфа-банка и бывший член его совета директоров;
- Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп», акционер Альфа-банка и бывший член его совета директоров;
- Герман Хан, сооснователь «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка;
- Алексей Кузьмичев, сооснователь «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка.
Ранее Авен, Фридман и Хан были внесены в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады. Кузьмичев попал только под санкции Евросоюза.
Авен и Фридман после этого покинули совет директоров Альфа-банка и объявили о планах выйти из состава акционеров, Хан и Кузьмичев избавились от акций банка.
При этом Фридман и Авен обратились в суд, чтобы оспорить введение против них европейских санкций. Защита Фридама на слушаниях заявила, что жизнь бизнесмена после внесения в санкционный список «была разрушена». Адвокаты отвергли обвинения в том, что Фридман является «пособником» властей России и поддержал военную операцию на Украине.