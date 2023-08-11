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В Москве открыли перекрытую после удара беспилотника улицу

Движение по перекрытой после удара беспилотника Карамышевской набережной восстановили
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве открыли движение по Карамышевской набережной, сообщил департамент транспорта столицы.

Движение по улице перекрыли после взрыва беспилотника. Карамышевская набережная была перекрыта от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. Это было необходимо для работы «оперативных и экстренных служб», которые приехали на место падения дрона.

Беспилотник в Москву прилетел со стороны Истры в Московской области. Его удалось перехватить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны России. В итоге дрон упал в парке рядом с больницей № 67 им. Ворохобова. Из-за падения БПЛА пострадавших и погибших не было, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Звук взрыва местные жители услышали в районе 11 утра. «Взрыв был мощный очень. Думали: как машина взорвалась. Побежали на балкон, и валил уже дым. Взрыв был на весь район. Это случилось около 11 утра», — рассказывала РБК жительница района Хорошево-Мневники Анастасия.

В Москве открыли перекрытую после удара беспилотника улицу
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Теги
Москва автомобильное движение беспилотники взрыв дроны
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