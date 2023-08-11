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Атаки беспилотников на Москву ,  
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После падения беспилотника в Москве перекрыли движение по одной улице

В Москве перекрыли движение по части Карамышевской набережной после падения беспилотника
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

После падения беспилотника в Москве перекрыли движение по одной улице
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В Москве перекрыто движение по части Карамышевской набережной — от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. Об этом говорится в сообщении дептранса Москвы.

Движение перекрыли после падения беспилотника в этом районе. Закрытие движение необходимо «на время работы оперативных и экстренных служб», указали московские власти.

Беспилотник упал на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной — обломки, в частности, нашли в парковой зоне рядом с больницей № 67 им. Ворохобова.

Дрон пытался атаковать объект на территории Москвы, заявили в Минобороны. Его смогли подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, он упал «в лесном массиве». Пострадавших и разрушений из-за падения беспилотника нет, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Теги
беспилотники Москва движение Автомобили улицы
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