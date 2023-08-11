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В Коломне неизвестный бросил «коктейль Молотова» в машину полиции

МВД: неизвестный бросил «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль в Коломне
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковной Коломне неизвестный попытался поджечь полицейский автомобиль с помощью «коктейля Молотова», сообщили РБК в пресс-службе главного управления областного МВД.

«Не на территории отдела, это было рядом. Проводим оперативно-разыскные мероприятия. Без пострадавших», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, неизвестный попытался поджечь автомобиль МВД в Коломне в ночь на 11 августа. Это произошло около отдела полиции на Щуровской улице.

Бутылка с горючей смесью разбила боковое стекло служебного ГАЗа, сама жидкость вылилась на асфальт и загорелась. Shot писал, что неизвестный кинул «коктейль Молотова» в автомобиль кинологов.

Пожар потушили без помощи спасателей.

В последние недели в России было несколько попыток поджога с помощью «коктейлей Молотова». Житель Читы 18 июля попытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве, в Севастополе 30 июля мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в военною комендатуру. Обоих мужчин задержали, при инцидентах пострадавших не было.

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«коктейль Молотова» МВД Коломна
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