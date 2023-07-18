Житель Читы пытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова

На мужчину составили протокол о неповиновении полиции. Во время задержания он оказал сопротивление и вел себя неадекватно

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

У Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. О задержании мужчины писали также телеграм-каналы «112», Baza и Mash.

«В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции», — рассказал собеседник агентства.

По данным Mash, задержанный — 37-летний житель Читы Константин Стачуков, он пытался поджечь мавзолей накануне своего дня рождения.

Инцидент произошел 17 июля поздно вечером. Мужчина бросил коктейль Молотова в сторону мавзолея. Бутылка со смесью разбилась о брусчатку и вспыхнула. Огонь сразу потушили. По информации телеграм-канала, два месяца назад жителя Читы уже задерживали, тогда его поместили в психиатрическую больницу.

После вчерашнего случая на мужчину составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. «112» пишет, что во время задержания он оказал сопротивление и вел себя неадекватно.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В феврале на Красной площади задержали 42-летнего сборщика мебели, который пытался украсть тело Ленина из мавзолея. Мужчина был пьян, вызванная психиатрическая бригада диагностировала у него расстройство из-за алкогольного опьянения. Мавзолей был закрыт, мужчину схватили, когда он пытался перелезть через цепочку.